Глава российского футбольного клуба выслушал приговор за подкуп судей

В Москве осудили экс-гендиректора футбольного клуба «Торпедо»

В Москве осудили экс-гендиректора футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, суд приговорил бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова за подкуп судей к двум годам лишения свободы.

В ходе расследования дела выяснилось, что на результаты 22 матчей, проведенных на территории Московского региона, было оказано противоправное влияние.

В сговор вступили 13 арбитров, обслуживавших матчи ФНЛ, которые получили денежное вознаграждение за незаконные действия. Им предъявлено обвинение по статье 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Фигурантами дела являются директор и владелец ФК «Торпедо Москва» Валерий Скородумов и Леонид Соболев, им вменяют три преступных эпизода сговора по договорным матчам. По версии следствия, они обещали судье Максиму Перезве шесть миллионов рублей и бонусы за то, что он обеспечит победу их клуба в трех матчах Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что подкупивший арбитров бывший глава российского футбольного клуба сделал заявление.