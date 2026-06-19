Подкупивший арбитров бывший глава российского футбольного клуба сделал заявление

Экс-глава ФК «Торпедо» Скородумов признал вину в подкупе арбитров

В Москве бывший глава футбольного клуба (ФК) «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в организации подкупа спортивных арбитров. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании он заявил, что ему понятно обвинение.

«Обвинение мне понятно, вину признаю», — заявил Скородумов.

Ранее сообщалось, что в деле есть второй фигурант — совладелец ФК «Торпедо» Леонид Соболев. Его и Скородумова обвинили в подкупе судьи футбольных матчей на сумму более одного миллиона рублей. Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой»).