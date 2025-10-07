Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
Завтра
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
13:03, 7 октября 2025Спорт

Совладелец «Торпедо» признал вину в уголовном деле

Совладелец Торпедо» Леонид Соболев признал вину в подкупе арбитров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Совладелец футбольного клуба Торпедо» Леонид Соболев признал вину в подкупе арбитров. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела говорится, что Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений. Отмечается, что он дал признательные показания в рамках уголовного дела.

Ранее Соболева и директора команды Валерия Скородумова обвинили в подкупе судьи футбольных матчей на сумму более чем один миллион рублей. Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой»).

Скородумов и Соболев хотели купить победу «Торпедо» в матчах против клубов «Родина», «Шинник» и «Урал». Они оценили пенальти или удаление в составе соперника по 250 тысяч рублей за каждый, три миллиона рублей — за победу над «Уралом» в 29-м туре, 500 тысяч рублей — за ничью со счетом 1:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Разведенные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли в свет вместе

    Назван самый массовый самолет в истории

    В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

    Женщина с редким заболеванием перенесла более 300 операций

    В Кремле прокомментировали слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости