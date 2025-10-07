Совладелец «Торпедо» признал вину в уголовном деле

Совладелец Торпедо» Леонид Соболев признал вину в подкупе арбитров

Совладелец футбольного клуба Торпедо» Леонид Соболев признал вину в подкупе арбитров. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела говорится, что Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений. Отмечается, что он дал признательные показания в рамках уголовного дела.

Ранее Соболева и директора команды Валерия Скородумова обвинили в подкупе судьи футбольных матчей на сумму более чем один миллион рублей. Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой»).

Скородумов и Соболев хотели купить победу «Торпедо» в матчах против клубов «Родина», «Шинник» и «Урал». Они оценили пенальти или удаление в составе соперника по 250 тысяч рублей за каждый, три миллиона рублей — за победу над «Уралом» в 29-м туре, 500 тысяч рублей — за ничью со счетом 1:1.