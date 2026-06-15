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15:32, 15 июня 2026Экономика

Россиянам назвали выгодный момент для рефинансирования ипотеки

Газетдинова: Ипотеку выгодно рефинансировать при снижении ставки на 2 п. п.
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Рефинонсировать ипотеку стоит при снижении ставки минимум на два процентных пункта. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова в беседе с РИА Новости.

«По-настоящему рефинансирование становится выгодным, когда ставка снижается на два-три процентных пункта. Это дает ощутимую экономию 15–25 процентов от переплаты», — объяснила специалист. Она добавила, что если разница составляет менее одного процента, процедура, с учетом сопутствующих расходов, не окупится.

Газетдинова также отметила, что рефинансирование часто не имеет смысла, если половина кредита уже выплачена. На этом этапе заемщик уже выплатил большую часть процентов, а новый кредит на тот же или больший срок практически обнулит график платежей. Таким образом, человеку придется снова начать выплаты преимущественно с процентов, а не с самого долга.

Ранее руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин рассказал, как улучшить кредитную историю. По его словам, в первую очередь стоит погасить текущие просроченные обязательства.

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