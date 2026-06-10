Россиянам рассказали о способах улучшить кредитную историю

Финансист Корчагин: Неиспользуемые кредитки влияют на расчет долговой нагрузки

Первый шаг, который стоит сделать для улучшения кредитной истории — это погасить текущие просроченные обязательства. К этому призвал руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин. Его процитировало RT.

Финансист напомнил, что кредитная история позволяет банку вычислить так называемый скоринговый балл, показывающий кредитоспособность заемщика. Чем выше такой рейтинг, тем более высоким оказывается шанс одобрения займа.

Эксперт рассказал, что если у человека уже есть несколько кредитов, сначала надо погасить самые дорогие из них, то есть у которых самая высокая процентная ставка. Кроме того, если имеются неиспользуемые кредитные карты и дебетовые карты с овердрафтом, то их лучше закрыть.

«Их наличие влияет на расчет долговой нагрузки», — заявил Корчагин. Если же кредитной истории у человека нет, то он посоветовал оформить кредитную карту со своевременным внесением платежей в рамках льготного периода.

Ранее россиян предупредили, что даже незначительные ошибки в кредитной истории могут привести к отказу в ипотеке, автокредите или рассрочке.

