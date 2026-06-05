Россиян предупредили о риске лишиться ипотеки из-за ошибок

Эксперт Давыдов: Ошибки в кредитной истории могут привести к отказу в ипотеке

Незначительные ошибки в кредитной истории могут привести к отказу в ипотеке, автокредите или рассрочке. О риске лишиться возможности взять заем у банка предупредил россиян эксперт в сфере финансов и потребительского кредитования, главный специалист по финансам и кредитам ООО «Космовизаком» Григорий Давыдов, пишет «Газета.Ru».

Ошибки возникают по трем основным причинам, отметил специалист. Первая — сам заемщик допускал просрочки в прошлом. Вторая — при передаче данных между банками и бюро кредитных историй могут случиться сбои: неправильные даты, суммы, незакрытые договоры или смешение данных однофамильцев. Третья — мошенники оформляют кредитные карты и микрозаймы на чужое имя.

Иногда злоумышленники массово рассылают запросы в микрофинансовые организации и получают по ним отказы — они тоже могут ухудшить кредитную историю и повлиять на рейтинг заемщика для банка.

Перед обращением за займом Давыдов посоветовал россиянам запросить кредитные отчеты из всех бюро, где фигурирует их имя. Список организаций можно получить через «Госуслуги» в разделе Центрального каталога кредитных историй. Два раза в год сделать такой запрос можно бесплатно.

Тем, кто в ближайшее время не планирует брать кредиты, эксперт порекомендовал установить самозапрет на выдачу займов через «Госуслуги». При необходимости его можно отменить онлайн, заключил Давыдов.

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