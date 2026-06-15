Туристку-миллионершу нашли бездыханной с огнестрельным ранением во время поездки в Африку

Туристку-миллионершу из Германии нашли бездыханной в сафари-лодже в Южной Африке

Туристку-миллионершу из Германии нашли бездыханной в сафари-лодже во время поездки в Южную Африку. Подробностями истории поделился портал The Herald ZW.

Уточняется, что случай произошел в частном охотничьем заповеднике в провинции Лимпопо. В первых сообщениях о трагедии, опубликованных судоходной компанией, принадлежащей семье 26-летней Каролины фон Ранцау, говорилось, что девушка попала в автомобильную аварию. Однако позже полиция сообщила, что туристку и ее спутника, 44-летнего финансового менеджера Арно Коэна, нашли без признаков жизни с огнестрельными ранениями с разницей в один день. Свидетели также признались, что слышали два выстрела из комнаты фон Ранцау в поместье.

По предварительным данным, в наследницу немецкой судоходной империи стреляли из охотничьей винтовки калибра 357. По словам одного из свидетелей, оружие находилось в шкафу ее отца, доктора Эберхарта фон Ранцау.

Пока следователи не разглашают точные обстоятельства произошедшего и не объявляют личности подозреваемых. Друзья и знакомые фон Ранцау рассказали, что девушка ухаживала за животными в роскошном сафари-лодже и была страстной охотницей. Кроме того, известно, что у нее были близкие отношения с Коэном, который занимался финансовыми вопросами и бронированием номеров для гостей в поместье. Она представляла его друзьям как «приемного отца» и «наставника».

Ранее британская туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком из-за президента США Дональда Трампа. Мужчина схватил дочь за руку и отвел из кухни в свою спальню. Позже оттуда раздался выстрел.

