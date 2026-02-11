Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Путешествия
14:07, 11 февраля 2026Путешествия

Туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком из-за Трампа

Британская туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом из-за Трампа
Алина Черненко

Фото: virtualexploring / Shutterstock / Fotodom

Британская туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком из-за президента США Дональда Трампа в американском штате Техас. Об этом сообщает портал News.com.au.

Уточняется, что инцидент произошел 10 января 2025 года, однако новые подробности в деле появились только в феврале 2026-го. Молодой человек 23-летней Люси Харрисон Сэм Литтлер, который был с ней на отдыхе в США, дал показания в Коронерском суде Чешира в Великобритании. Он заявил, что между его девушкой и ее отцом Крисом Харрисоном разгорелся спор по поводу предстоящей инаугурации Трампа.

«Крис и Люси сильно поссорились, и Люси убежала наверх расстроенная», — рассказал Литтлер.

Позже в тот же день, примерно за полчаса до отъезда пары в аэропорт, отец Люси схватил ее за руку и отвел из кухни в свою спальню на первом этаже. Вскоре раздался громкий хлопок, и Харрисон закричал, зовя свою жену Хизер.

«Я помню, как вбежал в комнату, и Люси лежала на полу возле входа в ванную, а Крис просто кричал какую-то бессмыслицу», — вспомнил Литтлер.

В материале говорится, что Харрисон не присутствовал на слушании. В своем заявлении он признался, что они с дочерью смотрели по телевизору новостной сюжет о преступлениях с применением огнестрельного оружия. Мужчина спросил девушку, хочет ли она посмотреть его пистолет, и когда та ответила утвердительно, они пошли в спальню.

«Когда я поднял пистолет, чтобы показать ей, я вдруг услышал громкий хлопок. Я не понял, что произошло. Люси тут же упала», — рассказал отец британки.

В полицейском отчете говорится, что девушка получила огнестрельное ранение в грудь. 10 июня 2025 года коллегия присяжных заседателей в США постановила, что никто не будет привлечен к ответственности за произошедшее.

Тем временем в Коронерском суде Чешира выяснились новые обстоятельства в деле. Лоис Норрис, представляющая интересы матери Люси, заявила, что Харрисон долгое время страдал от алкоголизма. Она также призвала выяснить, как он и его дочь оказались наедине в спальне дома с огнестрельным оружием.

Ранее россиянин приревновал свою девушку и жестоко расправился с ней во время отпуска на индийском курорте Гоа. Он заподозрил, что его спутница переписывается с другим мужчиной.

