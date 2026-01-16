Россиянин приревновал девушку и перерезал ей горло во время отпуска в Гоа

Россиянин приревновал свою девушку и жестоко расправился с ней во время отпуска на индийском курорте Гоа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 37-летние Алексей Л. и Елена К. арендовали квартиру в деревне Арамболь на севере штата. В один из дней отдыха турист заподозрил, что его спутница переписывается с другим мужчиной.

Между влюбленными началась ссора, после чего Алексей в порыве ревности несколько раз ударил Елену ножом. После этого он связал руки истекающей кровью женщине, положил ее в ванну и перерезал ей горло.

Услышавшие шум соседи вызвали на место полицию. Алексея, который даже не пытался скрыться, задержали. Теперь ему грозит индийская тюрьма.

В декабре 2025 года другой россиянин обещал 25-летней стюардессе спасение за миллион рублей и расправился с ней в отеле ОАЭ. Мужчина почти два года преследовал бывшую возлюбленную.

