Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:04, 16 января 2026Путешествия

Россиянин приревновал девушку и перерезал ей горло во время отпуска в Гоа

Shot: Россиянин из ревности жестоко расправился со своей девушкой в Гоа
Алина Черненко

Фото: d_odin / Shutterstock / Fotodom

Россиянин приревновал свою девушку и жестоко расправился с ней во время отпуска на индийском курорте Гоа. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 37-летние Алексей Л. и Елена К. арендовали квартиру в деревне Арамболь на севере штата. В один из дней отдыха турист заподозрил, что его спутница переписывается с другим мужчиной.

Материалы по теме:
С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа
С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа
16 ноября 2024
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
25 ноября 2025

Между влюбленными началась ссора, после чего Алексей в порыве ревности несколько раз ударил Елену ножом. После этого он связал руки истекающей кровью женщине, положил ее в ванну и перерезал ей горло.

Услышавшие шум соседи вызвали на место полицию. Алексея, который даже не пытался скрыться, задержали. Теперь ему грозит индийская тюрьма.

В декабре 2025 года другой россиянин обещал 25-летней стюардессе спасение за миллион рублей и расправился с ней в отеле ОАЭ. Мужчина почти два года преследовал бывшую возлюбленную.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Прибывшую из Грузии женщину задержали в Москве из-за крупной суммы валюты

    Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

    Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

    Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

    Раскрыты планы НАТО в Гренландии

    Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

    Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok