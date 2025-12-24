Россиянин обещал стюардессе спасение за миллион рублей и расправился с ней в ОАЭ

Стюардесса перед трагедией в ОАЭ отдала преследователю миллион ради спасения

Россиянин обещал 25-летней стюардессе спасение за миллион рублей и расправился с ней в отеле ОАЭ. Подробности появились в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU».

Сообщается, что 41-летний мужчина почти два года преследовал 25-летнюю бывшую возлюбленную. Он караулил ее, избивал, взламывал двери. Девушка неоднократно обращалась в полицию, но злоумышленника быстро отпускали. Уточняется, что она даже отдала преследователю миллион рублей якобы за подарки перед трагедией в надежде, что на этом слежка прекратится.

Девушка рассказала подругам, что решила сменить авиакомпанию, чтобы не жить в Санкт-Петербурге. В Дубай она полетела на собеседование. Россиянин отправился туда за ней.

Для того, чтобы попасть в номер бывшей, мужчина пошел на обман горничной — та открыла ему дверь. Там он напал на стюардессу, нанес ей 15 ударов ножницами, облил зеленкой и сбежал. Известно, что мужчина был ранее судим по статье о наркотиках, после чего сменил имя и фамилию.

20 декабря стало известно, что мужчину задержали в Санкт-Петербурге за расправу над стюардессой в отеле Дубая. Сообщалось, что она произошла по причине ревности.

