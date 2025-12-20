Стала известна причина расправы мужчины со стюардессой в ОАЭ

РЕН ТВ: Расправа над стюардессой из РФ в Дубае произошла на почве ревности

Стала известна причина расправы мужчины со стюардессой из России в Дубае (ОАЭ) — она произошла на почве ревности. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Уточняется, что жертва работала на частных джетах и обслуживала вип-клиентов. Это беспокоило мужчину, который в итоге расправился с девушкой.

Известно, что он хотел уличить возлюбленную в неверности, взломал ее социальные сети и убедился в этой версии. После этого он прилетел в Дубай, где выследил стюардессу и напал на нее.

По данным телеканала «78», опубликованным в Telegram, девушка, предположительно, работала в эскорте. На момент преступления она была знакома с обвиняемым около двух лет. Пара постоянно проживала в Санкт-Петербурге.

20 декабря стало известно, что мужчину задержали в Санкт-Петербурге.