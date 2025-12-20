Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 20 декабря 2025Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над стюардессой в ОАЭ задержали в российском городе

В Санкт-Петербурге задержали обвиняемого в расправе над стюардессой в Дубае
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обвиняемого в расправе над 25-летней стюардессой в Дубае (ОАЭ) задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, 41-летний гражданин России в период с 17 по 18 декабря преследовал девушку, с которой раньше состоял в отношениях. Он нанес потерпевшей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. В результате она не выжила, бездыханное тело нашли в отеле в Дубае.

Материалы по теме:
«Моя работа — убивать людей». Саша Солдат в 1990-х стал главным киллером России. Почему ему не было равных в заказных убийствах?
«Моя работа — убивать людей». Саша Солдат в 1990-х стал главным киллером России. Почему ему не было равных в заказных убийствах?
Сегодня
«Справедливое наказание для меня — расстрел» Как главарь самой жестокой банды Забайкалья стал героем СВО и таинственно исчез?
«Справедливое наказание для меня — расстрел»Как главарь самой жестокой банды Забайкалья стал героем СВО и таинственно исчез?
14 ноября 2025

После этого злоумышленник покинул ОАЭ, но по возвращении в Санкт-Петербург был задержан. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что россиянин избежал колонии после зверской расправы над десятилетним сыном. С места происшествия мужчина скрылся, предварительно устроив пожар в комнате ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине озвучили новую дату нападения России на Европу

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Эксперт заявил о новой тактике России в конфликте на Украине

    Военный раскрыл значение контроля Высокого в Сумской области и Светлого в ДНР

    Названы три самые вредные категории блюд на новогоднем столе

    Двукратный чемпион России по вольной борьбе сообщил о переходе под другой флаг

    Обвиняемого в расправе над стюардессой в ОАЭ задержали в российском городе

    Названа причина смерти звезды «Молодежки»

    Зеленскому вручили в подарок двухтомник «Документы Волынской резни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok