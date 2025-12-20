Обвиняемого в расправе над стюардессой в ОАЭ задержали в российском городе

Обвиняемого в расправе над 25-летней стюардессой в Дубае (ОАЭ) задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, 41-летний гражданин России в период с 17 по 18 декабря преследовал девушку, с которой раньше состоял в отношениях. Он нанес потерпевшей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. В результате она не выжила, бездыханное тело нашли в отеле в Дубае.

После этого злоумышленник покинул ОАЭ, но по возвращении в Санкт-Петербург был задержан. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого.

