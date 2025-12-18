Россиянин избежал колонии после зверской расправы над десятилетним сыном

В Смоленске суд отправил на лечение отца, убившего 10-летнего сына

В Смоленске суд отправил на принудительное лечение 49-летнего жителя по делу о расправе над 10-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что 8 декабря 2024 года у мужчины с ребенком произошел конфликт, во время которого родитель нанес мальчику не менее девяти ударов тупым предметом по голове и шее. После этого отец ранил мальчика в шею и отсек ему фалангу пальца на руке.

С места происшествия мужчина скрылся, предварительно устроив пожар в комнате ребенка. Его тело нашли во время тушения огня.

