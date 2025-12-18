Реклама

11:52, 18 декабря 2025Силовые структуры

Насиловавшего и отнимавшего жизни девочек в 90-х россиянина задержали

В Кузбассе задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего двух девочек в 90-х
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom  

В Кемеровскую область доставили 51-летнего задержанного жителя Алтайского края, изнасиловавшего и отнявшего жизни двух подростков в 90-е годы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в октябре 1995 года мужчина изнасиловал пенсионерку, а после выстрелил в нее из гладкоствольного малокалиберного оружия. Через месяц на пустыре нашли 14-летнюю школьницу без признаков жизни, а через полтора года — еще одну несовершеннолетнюю. Экспертиза показала, что двух девочек душили, а перед этим изнасиловали.

Задержанного обвиняют по статье 102 («Умышленное убийство») УК РСФСР. В марте из биологических материалов пострадавших удалось получить ДНК-профиль преступника. Мужчину задержали в Новосибирской области, свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что в Волгограде женщину расчленили и сбросили в реку.

