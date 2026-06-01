Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:28, 1 июня 2026Мир

Китай осудил новое решение Японии по Украине

МИД КНР: Китай обеспокоен отправкой японских военных в структуры НАТО по вопросу Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Mareuil / Pool via Reuters

Китай крайне обеспокоен действиями Японии по отправке своих военных в структуры Североатлантического альянса по содействию безопасности и обучению Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность действиями Японии по развитию сотрудничества с НАТО (...). Это отход от ограничений, установленных конституцией Японии, международным правом и внутренним законодательством, а также отход от принципа исключительно оборонительной политики», — подчеркнул дипломат.

Линь Цзнь указал, что подобные действия Токио представляют собой вызов нынешнему международному порядку и противоречат «образу миролюбивого государства, который страна продвигает». Он добавил, что Япония в последнее время стала чаще взаимодействовать с военными организациями за пределами региона, тем самым активно продвигая собственную ремилитаризацию.

29 мая стало известно, что министерство обороны Японии собирается направить в Германию четырех офицеров, чтобы ознакомиться с содержанием военной помощи, которую НАТО предоставит Украине. В японском оборонном ведомстве подчеркнули, что они остановятся на немецкой военной базе и не станут участвовать в реальных боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Румынии заявил о российском происхождении дрона, упавшего на многоэтажку. И попросил Москву не обстреливать его страну

    В России повысили часть зарплат

    Посольство высказалось о задержании Францией следовавшего из России танкера

    Назван главный критерий лидерства в космической гонке

    На жительницу Подмосковья напали из-за щенка на детской площадке

    Россиянин в столичном парке напал на иностранца

    Появились подробности о пропавших во время катания на сапбордах россиянах

    В России напомнили о мощной подземной «кровеносной системе» НАТО

    Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

    Известная ведущая пожаловалась на запиравшее ее в кабинете и доводившее до слез начальство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok