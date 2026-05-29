Kyodo: МО Японии командирует 4 офицеров в ФРГ для ознакомления с помощью НАТО Украине

Министерство обороны Японии собирается направить в Германию четырех офицеров, чтобы ознакомиться с содержанием военной помощи, которую НАТО предоставит Украине. Также они разузнаю т об учебных программах в рамках этой поддержки, передает агентство Kyodo со ссылкой на военное ведомство.

Японские военнослужащие были отобраны для этой поездки из сухопутных сил, ВМС и ВВС. В Минобороны пдчеркнули, что они остановятся на немецкой военной базе и не станут участвовать в реальных боевых действиях.

Между тем, глава военного ведомство Синдзиро Коидзуми в ходе пресс-конференции в Токио рассуждал о необходимости ознакомиться с новыми методами ведения войны на территории Украины, чтобы укрепить потенциал ВС Японии.

Ранее МИД России назвал условие для возобновления отношений с Японией. Кроме того, было привлечено внимание к милитаризации Японии и расширению военно-технического содействия Украине.