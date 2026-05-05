00:16, 5 мая 2026Мир

МИД России назвал условие для возобновления отношений с Японией

Екатерина Щербакова
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко во время встречи с депутатом японского парламента Мунэо Судзуки назвал условие, при котором будет возможно возобновление двусторонних контактов. Об этом сообщили по итогам встречи на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что со стороны России были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних отношений Москвы с Японией, которые «стараниями Токио были отброшены на десятилетия назад».

«Было указано, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса, не отвечающего интересам Японии и ее народа», — говорится в сообщении.

Кроме того, было привлечено внимание к милитаризации Японии и расширению военно-технического содействия Украине.

Ранее власти Японии обвинили в ремилитаризации страны и запугивании граждан российской угрозой.

