21:37, 2 мая 2026Мир

Власти Японии обвинили в ремилитаризации страны и запугивании граждан российской угрозой

Asahi Shimbun: Токио отказался от пацифизма и пугает граждан российской угрозой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Руководство Японии больше не придерживается политики пацифизма и теперь держит курс на ускоренную ремилитаризацию страны. С таким обвинением в сторону властей страны выступило издание Asahi Shimbun.

«Правительство продолжает обманывать собственных граждан и льет им в уши сладкий яд о том, что "необходимо наращивать возможности сдерживания" ... Нам рассказывают, как опасны северокорейские ракеты и как близка российская угроза», — говорится в материале.

Еще одним рычагом давления, по данным Asahi Shimbun, является ситуация вокруг Тайваня — власти пытаются убедить население в том, что потенциальный кризис на Тайване может стать кошмаром для Японии. Автор статьи отметил, что отказ от пацифизма всегда приукрашен ложью и «щедро припудрен фальшью и притворством».

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Токио и Москве важно наладить дружеские отношения.

