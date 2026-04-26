16:31, 26 апреля 2026Мир

В Японии захотели наладить отношения с Россией

Депутат Судзуки: Отношения Японии и России нужно вернуть к временам Синдзо Абэ
Лилиана Набиуллина (редактор)
Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Москве

Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Москве. Фото: Grigory Dukor / Reuters

Японии и России важно наладить дружеские отношения. Такой тезис в воскресенье, 26 апреля, озвучил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, передает ТАСС.

Страны должны ладить друг с другом, уверен Судзуки. Лучшим исходом спикер назвал возвращение к тем отношениям, которые складывались между Токио и Москвой во времена премьер-министра Синдзо Абэ.

Россия — крупная мировая держава, которая располагает крупнейшими в мире энергетическими ресурсами, подчеркнул депутат. Сам он собирается посетить страну в начале мая, уточняет агентство.

Синдзо Абэ становился премьер-министром Японии дважды. Сначала он занимал этот пост с сентября 2006 по сентябрь 2007 года, затем — с декабря 2012 по сентябрь 2020 года.

Ранее стало известно, что россиянам станет сложнее попасть в Японию. Визовый центр страны, который открылся в столице зимой, ужесточил процедуру проверки документов. Более скрупулезно относятся к заявлениям, подаваемым на всю семью, внимательнее проверяют и индивидуальных предпринимателей. Если при заполнении документов находят ошибки, то тех, кто их допустил, ждет повторная запись. Ранее же разрешалось исправлять их на месте — в консульском отделе посольства.

