11:37, 24 апреля 2026

Россиянам станет труднее попасть в Японию

Визовый центр Японии в Москве ужесточил процедуру проверки документов
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Россиянам станет труднее попасть в Японию — визовый центр страны, открывшийся в феврале 2026 года в Москве, ужесточил процедуру проверки документов. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора ITM Group.

Уточняется, что фиксируется повышенная скрупулезность при проверке, особенно это заметно в случае подачи заявлений на всю семью. Так, у каждого родственника теперь должны быть копии всех финансовых и личных документов остальных участников поездки, включая подтверждение родства. То есть, например, в настоящее время спонсируемый должен иметь в своем комплекте все бумаги спонсора, если они летят в путешествие вместе.

Кроме того, изменения коснулись и исправления ошибок в документе. Если раньше в консульском отделе посольства страны Азии их можно было исправить на месте, то теперь такой возможности нет — необходимо записываться повторно через электронную очередь, что сильно затягивает процесс. Также известно, что тщательнее стали проверять индивидуальных предпринимателей. Их просят подтвердить существование бизнеса с помощью выписок из ЕГРИП.

Несмотря на все изменения, в случае правильной подачи документов срок рассмотрения анкеты не превышает пяти-шести дней. Однако при необходимости возврата и переоформления документов визу можно ждать до трех недель.

Ранее сообщалось, что поездки в Японию подорожают для россиян из-за повышения топливных сборов местных авиакомпаний с июня. По прогнозам, цены на билеты могут вырасти вдвое.

