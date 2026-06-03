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03:48, 3 июня 2026Забота о себе

Названа дневная норма потребления кофе

Хилон: В день можно употребить не более трех чашек кофе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Jacobsson / Unsplash

Три чашки кофе в день считаются «идеальным объемом потребления» в кофейной индустрии. Дневную норму потребления кофе РИА Новости назвал основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

При этом эксперт отметил, что норма для каждого человека может варьироваться. Хилон рассказал, что сам употребляет две чашки в день.

Ранее эпидемиолог Тим Спектор раскрыл одно преимущество, связанное со здоровьем, которое имеется у любителей кофе. Спектор утверждает, что у людей, которые регулярно пьют кофе, более богатый кишечный микробиом, то есть они имеют больше полезных бактерий.

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