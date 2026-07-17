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12:25, 17 июля 2026Экономика

В правительстве пообещали усилить поддержку «Почты России»

Вице-премьер Григоренко анонсировал второй пакет мер по спасению «Почты России»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство России собирается сформировать второй пакет мер по поддержке «Почты России», предложения будут представлены осенью или весной. Об этом в рамках заседания Совета Федерации рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости.

По его словам, власти понимают, что «какие-то вещи надо будет докручивать, доделывать», поэтому еще до вступления в силу первой инициативы начата проработка второй.

В ходе заседания сенаторы одобрили изменения в закон «О почтовой связи» и некоторые законодательные акты, которые должны поспособствовать укреплению финансово-экономической устойчивости «Почты России».

Среди утвержденных мер есть создание госпредприятием электронной почтовой системы для приема и доставки юридически значимых сообщений через портал «Госуслуги».

Госорганы, органы местного самоуправления, компании с государственным участием и Центробанк будут направлять таким образом уведомления, извещения и требования. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц на портале создадут электронные почтовые ящики, за которые им придется платить. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2027 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

В январе этого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать что-то с «Почтой России», потому что иначе из-за маленьких зарплат оттуда разбегутся все сотрудники.

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