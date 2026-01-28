Матвиенко сделала заявление о ситуации в «Почте России»

Матвиенко призвала не отпускать ситуацию в «Почте России» в связи с проблемами

Ситуацию в «Почте России» нельзя отпускать, иначе на фоне маленьких зарплат сотрудники «скоро все там разбегутся», заявила на председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании первый замглавы комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов рассказал о системных проблемах в работе компании, а Матвиенко, выразив беспокойство по поводу условий в сельских отделениях почты и работающих в малых городах и районах, подчеркнула, что «нельзя эту ситуацию дальше отпускать». Глава СФ также сообщила, что попросила вице-спикера Владимира Якушева подключиться к данной теме.

О том, что сотрудники «Почты России» стали увольняться из-за невысоких зарплат сообщали в декабре 2025 года Telegram-каналы. В самой компании тогда опровергли массовый уход работников, заявив об «одном из самых низких показателей текучести персонала в отрасли».

Накануне, 28 января, гендиректор «Почты России» Михаил Волков рассказал, что правительство рассматривает варианты докапитализации госкомпании, призванной снизить ее долги, на обслуживание которых тратится более 20 миллиардов рублей в год. Том-менеджер в связи с этим отметил, что речь идет о деньгах, которые можно было бы «направить на повышение заработных плат, на ремонт, модернизацию наших отделений, инфраструктуры, основных средств».