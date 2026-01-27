Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

Волков: Снизить долги «Почты России» планируется за счет докапитализации

Правительство рассматривает варианты докапитализации «Почты России» для снижения ее долга, сообщил гендиректор компании Михаил Волков. Его комментарий о таком способе выхода из непростой ситуации приводит «Интерфакс».

По его словам, сейчас на площадке кабмина обсуждаются пути решения вопроса с ранее накопленными долгами, на обслуживание которых «Почта России» тратит более 20 миллиардов рублей в год.

«Это те деньги, которые мы могли бы направить на повышение заработных плат, на ремонт, модернизацию наших отделений, инфраструктуры, основных средств», — сказал глава компании, отметив, что долг уже удалось серьезно сократить благодаря повышению внутренней эффективности. Волков также выразил надежду, что соответствующие решения о докапитализации будут приняты властями в 2026 году.

Как напоминает агентство, в ноябре совет директоров «Почты России» принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения по закрытой подписке в пользу Росимущества 16 миллионов дополнительных обыкновенных акций по цене тысяча рублей за бумагу. Отмечается, что с учетом данных об уставном капитале госкомпании в 94,3 миллиарда рублей по итогам девяти месяцев 2025 года показатель увеличится в случае допэмиссии до 110,3 миллиарда рублей.

Чистый убыток «Почты России» по итогам тех же января-сентября прошлого года составлял около 9 миллиардов рублей. В 2024-м он достиг 16,1 миллиарда, а в 2022-м — 30,4 миллиарда рублей при долгах в 153,3 миллиарда, которые в 2023-м уменьшились, по данным компании, на 20 миллиардов рублей.

Ранее также сообщалось, что вопрос о возможности продажи почтовыми отделениями лекарств, обсуждающийся с прошлой весны, может быть решен до конца текущего месяца.