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16:57, 9 апреля 2025Экономика

«Почту России» собрались спасать за счет продажи лекарств

Минцифры предложило спасать «Почту России» за счет продажи лекарств без рецепта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликован проект закона за авторством Минцифры, предусматривающего меры поддержки для «Почты России» и направленного на модернизацию и повышение качества и доступности ее услуг.

Одним из пунктов, с помощью которых предлагается спасать убыточную госкомпанию, стало разрешение на продажу лекарств, не требующих рецепта и особых условий хранения.

Также ведомство предлагает наделить «Почту» функциями уполномоченной организации по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики, хотя собрание собственников имеет право выбрать другого оператора.

Кроме того, компании могут разрешить принимать электронные платежи без комиссий со стороны банков и использовать отделения почтовой связи в качестве пунктов выдачи заказов с маркетплейсов.

В настоящее время документ находится на общественном обсуждении. Глава Минцифры Максут Шадаев еще в декабре 2024 года отмечал, что помочь «Почте России» можно с помощью предоставления ей монопольных преимуществ в определенных видах деятельности. Тогда он обещал внести документ в Госдуму до конца весенней сессии.

В конце марта «Почты России» отчиталась о чистом убытке в 2024 году в размере 20,6 миллиарда рублей. До этого глава компании Михаил Волков назвал ее главными вызовами на текущий год низкий уровень заработной платы персонала и крайнюю изношенность фондов.

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