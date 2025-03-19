«Почта России» пожаловалась на изношенные IT-инфраструктуру и машины

Глава «Почты России» Волков назвал изношенными 90 % IT-инфраструктуры компании

Главными вызовами «Почты России» на 2025 год остаются низкий уровень заработной платы персонала и крайняя изношенность фондов. На проблему во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме пожаловался глава компании Михаил Волков, передает РИА Новости.

Он назвал «дышащей на ладан» почти всю IT-инфраструктуру (89 процентов), а также отметил, что 55 процентов транспорта находятся за пределами сроков полезного пользования.

«Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной Думы, вы сами прекрасно знаете», — добавил Волков.

В минувшие два года «Почта России» старалась повышать сотрудникам зарплаты, но они по-прежнему в два раза ниже, чем в среднем по стране, а у компании сохраняется большой долг, признал топ-менеджер. Впрочем, он добавил, что на 36 процентов увеличена производительность труда, а административно-управленческие расходы сокращены на 30 процентов.

Глава компании отметил, что рекордно высокая ключевая ставка Центробанка сдерживает планы по модернизации. В настоящее время компания совместно с Минцифры прорабатывает продление соответствующей программы до 2030 года.

Ранее «Почта России» сообщила, что перевозка одного килограмма груза в Заполярье с помощью дрона, как показал эксперимент, обходится в десятки раз дороже, чем обычные авиаперевозки. Тем не менее компания продолжит испытания доставки грузов при помощи беспилотников.