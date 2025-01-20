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09:06, 20 января 2025Экономика

«Почте России» разрешат продолжить эксперимент по сверхдорогой доставке

«Ведомости»: МЭР продлит правовой режим для «Почты России» на доставку дронами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Марк Агнор / РИА Новости

Минэкономразвития намерено продлить экспериментальный правовой режим (ЭПР) для «Почты России», предусматривающий возможность доставки грузов при помощи дронов. Документ внесут в правительство до конца февраля. Об этом со ссылкой на представителя министерства пишут «Ведомости».

Испытания проводились с 2022 года. Беспилотники использовали в удаленных и труднодоступных районах страны. Спустя два года в компании сообщили, что такая пересылка грузов оказалась гораздо дороже обычной.

Например, доставка из поселка Тазовский в поселок Антипаюта (оба населенных пункта расположены в Ямало-Ненецком автономном округе) с помощью БПЛА стоит в 152 раза дороже, чем при использовании регулярного рейса — 13,6 тысячи рублей за килограмм груза против 90 рублей. И даже при использовании чартерного рейса цена пересылки дроном оказывается в 43 раза выше.

Текущий ЭПР действует до апреля 2025 года. Режим позволяет проводить тестирование доставки и получать протоколы испытаний, на основании которого можно будет сделать вывод о целесообразности использования беспилотников. Без него полеты аппаратов «Почты России» попадут под ограничения, введенные осенью 2022 года почти на всей территории страны президентом Владимиром Путиным на фоне боевых действий на Украине и ответных атак со стороны Киева.

В тестах «Почты России» участвуют более 20 организаций. Компания хочет понять функциональные возможности разработчиков, производителей и операторов дронов по аэродоставке во всех регионах страны.

Комментируя результаты работы в ЯНАО, представитель компании говорил о недостаточной надежности беспилотников, доступных к эксплуатации, и нехватке инфраструктуры, что и обеспечило настолько обескураживающий рост стоимости. Тем не менее участники эксперимента верят, что в будущем в России появятся заметно более дешевые и надежные аппараты.

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