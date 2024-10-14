Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:40, 14 октября 2024Экономика

Дроны «Почты России» увеличили стоимость доставки грузов в 152 раза

«Почта России»: доставка грузов дронами обходится дороже обычной в 43-152 раза

Фото: Марк Агнор / РИА Новости

Перевозка одного килограмма груза в Заполярье обходится в десятки раз дороже, чем обычные авиаперевозки. К такому выводу пришла «Почта России» после проведения экспериментов в реальных условиях, сообщает РБК.

Соответствующий доклад представил руководитель дирекции управления транспортом «Почты России» Георгий Баутин на конференции по беспилотникам в Московском авиационном институте (МАИ).

Испытания дронов в удаленных регионах начались еще в 2022 году. Для примера Баутин привел доставку грузов из поселка Тазовский в поселок Антипаюта, что расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Дроны увеличили ее стоимость в 43 раза по сравнению с чартерным рейсов и в 152 раза — по сравнению с регулярным.

Если доставить груз рейсовым вертолетом стоит 90 рублей за килограмм, а чартерным — 315 рублей, то отправка беспилотника обойдется в 13,6 тысячи рублей. Целями эксперимента называли удешевление доставки по сравнению с пилотируемой авиацией.

Помимо высокой цены, представитель «Почты России» указал на недостаточную надежность беспилотников. В опытах участвовали три российские модели: SH-350 грузоподъемностью до 50 килограммов и SH-450 грузоподъемностью до 100 килограммов от «Аэромакс» и ВТ 440 грузоподъемностью до 100 килограммов от «Радар ММС».

Тем не менее в компании видят потенциал использования дронов в логистике даже в сложных климатических условиях, но только если речь идет о «последней миле», то есть когда груз уже перевезен на большое расстояние авиатранспортом. Вместе с тем конкуренция с автотранспортом пока представляется невозможной.

Ранее сообщалось, что пять грузовиков с продуктами, следовавшими из Тазовского в Антипаюту, уже две недели находятся на барже посередине реки, поскольку та села на мель и надломилась. Пришедшие на помощь к барже два катера также сели мель и остаются в воде.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Прямиком из США». В Курской области уничтожили экипаж БМП из иностранных бойцов. Что об этом известно?

      Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины

      На Украине сообщили о падении доверия граждан к Зеленскому

      Москвичам пообещали бабье лето

      Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина за нападение на болельщика во время матча

      Французская компания запустит 1500 спутников на околоземную орбиту

      Оксана Самойлова нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей

      В России отреагировали на доказательства присутствия солдат США в Курской области

      В российском городе школьник выпал из окна во время урока

      В Минобороны Украины назвали число покинувших страну военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше