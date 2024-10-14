Дроны «Почты России» увеличили стоимость доставки грузов в 152 раза

«Почта России»: доставка грузов дронами обходится дороже обычной в 43-152 раза

Перевозка одного килограмма груза в Заполярье обходится в десятки раз дороже, чем обычные авиаперевозки. К такому выводу пришла «Почта России» после проведения экспериментов в реальных условиях, сообщает РБК.

Соответствующий доклад представил руководитель дирекции управления транспортом «Почты России» Георгий Баутин на конференции по беспилотникам в Московском авиационном институте (МАИ).

Испытания дронов в удаленных регионах начались еще в 2022 году. Для примера Баутин привел доставку грузов из поселка Тазовский в поселок Антипаюта, что расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Дроны увеличили ее стоимость в 43 раза по сравнению с чартерным рейсов и в 152 раза — по сравнению с регулярным.

Если доставить груз рейсовым вертолетом стоит 90 рублей за килограмм, а чартерным — 315 рублей, то отправка беспилотника обойдется в 13,6 тысячи рублей. Целями эксперимента называли удешевление доставки по сравнению с пилотируемой авиацией.

Помимо высокой цены, представитель «Почты России» указал на недостаточную надежность беспилотников. В опытах участвовали три российские модели: SH-350 грузоподъемностью до 50 килограммов и SH-450 грузоподъемностью до 100 килограммов от «Аэромакс» и ВТ 440 грузоподъемностью до 100 килограммов от «Радар ММС».

Тем не менее в компании видят потенциал использования дронов в логистике даже в сложных климатических условиях, но только если речь идет о «последней миле», то есть когда груз уже перевезен на большое расстояние авиатранспортом. Вместе с тем конкуренция с автотранспортом пока представляется невозможной.

Ранее сообщалось, что пять грузовиков с продуктами, следовавшими из Тазовского в Антипаюту, уже две недели находятся на барже посередине реки, поскольку та села на мель и надломилась. Пришедшие на помощь к барже два катера также сели мель и остаются в воде.