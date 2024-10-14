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11:28, 14 октября 2024Россия

В российском регионе пять КамАЗов на две недели застряли посередине реки

На Ямале пять КамАЗов на две недели застряли посередине реки

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пять КамАЗов на две недели застряли посередине реки. Перевозившая их баржа села на мель и надломилась. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

В конце сентября баржа направлялась по реке Широкой в российском регионе: везла пять грузовиков с продуктами из поселка Тазовский в поселок Антипаюта.

Спустя некоторое время судно село на мель. Поначалу члены команды надеялись, что вода поднимется, но ситуация стала только хуже — баржа надломилась, и моряков пришлось эвакуировать.

10 октября на помощь к барже были высланы два катера, однако они также сели мель.

Ранее сообщалось, что теплоход «К.А. Тимирязев», следовавший от острова Валаам до Санкт-Петербурга со 170 пассажирами и 47 членами экипажа на борту, отклонился от курса и сел на мель в акватории Ладожского озера.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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