В России теплоход со 170 пассажирами на борту отклонился от курса и сел на мель

Теплоход со 170 пассажирами на борту сел на мель в акватории Ладожского озера

Теплоход «К.А. Тимирязев», следовавший от острова Валаам до Санкт-Петербурга со 170 пассажирами и 47 членами экипажа на борту, отклонился от курса и сел на мель в акватории Ладожского озера. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, передает 78.ru.

В российском ведомстве отметили, что теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец, причины случившегося сейчас устанавливаются. Разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не произошло, пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, судно пытаются снять с мели.

Ранее теплоход «Сергей Кучкин» с сотнями граждан на борту сел на мель вблизи Тольятти. Тогда судно повреждений не получило, информации о пострадавших не поступало.