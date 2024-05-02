Теплоход с сотнями россиян сел на мель

Теплоход с 216 пассажирами на борту сел на мель вблизи Тольятти

Теплоход «Сергей Кучкин» с сотнями россиян на борту сел на мель вблизи Тольятти. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в среду, 1 мая, примерно в 16:25 по местному времени (15:25 мск) пассажирское судно, выполнявшее рейс по маршруту Самара — Нижний Новгород, застряло на выходе из шлюза № 22 на реке Волга.

Теплоход сняли с мели буксиром «Шлюзовой-33» примерно через полчаса и направили к причалу №3 речного вокзала Тольятти. «На борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа, — говорится в сообщении. — Судно повреждений не получило, пострадавших нет».

Отмечается, что сотрудники транспортной прокуратуры проверят соблюдение требований безопасности судовождения и при необходимости примут меры реагирования.

Ранее сотни россиян застряли на круизном лайнере «Сергей Дягилев» на Речном вокзале в Москве. Около 200 пассажиров и экипаж ожидали отплытия около 20 часов в 30 сантиметрах от причала. Теплоход должен был отправиться по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Тутаев — Москва вечером в среду, 24 апреля, однако рейс отменили.