Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:34, 2 мая 2024Путешествия

Теплоход с сотнями россиян сел на мель

Теплоход с 216 пассажирами на борту сел на мель вблизи Тольятти

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Теплоход «Сергей Кучкин» с сотнями россиян на борту сел на мель вблизи Тольятти. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в среду, 1 мая, примерно в 16:25 по местному времени (15:25 мск) пассажирское судно, выполнявшее рейс по маршруту Самара — Нижний Новгород, застряло на выходе из шлюза № 22 на реке Волга.

Теплоход сняли с мели буксиром «Шлюзовой-33» примерно через полчаса и направили к причалу №3 речного вокзала Тольятти. «На борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа, — говорится в сообщении. — Судно повреждений не получило, пострадавших нет».

Материалы по теме:
На волнах качался буй В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
На волнах качался буйВ Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
28 сентября 2017
«Опять ешь? Понимаю!» Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
«Опять ешь? Понимаю!»Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
21 марта 2019

Отмечается, что сотрудники транспортной прокуратуры проверят соблюдение требований безопасности судовождения и при необходимости примут меры реагирования.

Ранее сотни россиян застряли на круизном лайнере «Сергей Дягилев» на Речном вокзале в Москве. Около 200 пассажиров и экипаж ожидали отплытия около 20 часов в 30 сантиметрах от причала. Теплоход должен был отправиться по маршруту Москва — УгличЯрославль — Мышкин — Тутаев — Москва вечером в среду, 24 апреля, однако рейс отменили.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

      Полиция начала проверку в отношении российской рэперши после дебоша на концерте

      Дачников призвали нарвать крапиву ради одной цели

      Теплоход с сотнями россиян сел на мель

      «Россия не может победить». Макрон заявил, что многие страны поддержали отправку войск на Украину

      Названы последствия возможного ограничения спутниковой съемки территории Украины

      Россиян предупредили о нестабильном мае

      В Германии обвинили Трампа в снижении потенциала НАТО

      В Турции рассказали о рисках остановки торговли с Россией

      Готовые квартиры в Москве подешевели впервые за полтора года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше