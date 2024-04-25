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13:54, 25 апреля 2024Путешествия

Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

Mash: 200 пассажиров застряли на круизном лайнере на Речном вокзале в Москве

Фото: Irrena / Shutterstock / Fotodom

Сотни россиян застряли на круизном лайнере «Сергей Дягилев» на Речном вокзале в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Около 200 пассажиров и экипаж ожидают отплытия уже 20 часов в 30 сантиметрах от причала. Отмечается, что теплоход должен был отправиться по маршруту «Москва — УгличЯрославль — Мышкин — Тутаев — Москва» вечером в среду, 24 апреля, однако рейс отменили.

По данным источника, заявка, которую судовладелец судна отправлял в Роспотребнадзор, до сих пор не дошла. Ее рассматривают до пяти дней — сколько же длится круиз. Предварительно, рейс переносится из-за технического сбоя. «Люди сидят в каютах и ждут, когда же наконец отчалят, — говорится в сообщении. — Собрать вещи и сойти на берег можно, но пока отказников нет».

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      Фариза Бацазова
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