Сотни россиян застряли в аэропорту Дубая без еды и воды

Mash: российские туристы застряли в аэропорту Дубая из-за ливней

Сотни российских туристов застряли из-за ливней в международном аэропорту Дубая без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что из-за плохой погоды все вылеты в Россию были перенесены на сутки, однако ожидающим людям не предоставили вещи первой необходимости. Кроме того, гостиницы они тоже будут оплачивать за свой счет. При этом у многих россиян на руках дети. Они находятся в авиагавани уже 17-й час.

По информации Mash, пассажиров «Уральских авиалиний» выпустили из самолета. Накануне рейс экстренно сел в Абу-Даби, после чего людей не могли довезти до аэропорта.

Ранее стало известно, что около 2,5 тысячи россиян ожидают рейсов, отложенных из-за ливней в ОАЭ. При этом глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заверила, что пассажирам предложено размещение и питание.