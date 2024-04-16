Стало известно число застрявших в аэропортах ОАЭ россиян

АТОР: 2,5 тысячи россиян ожидают рейсов, отложенных из-за ливней в ОАЭ

Около 2,5 тысяч россиян ожидают рейсов, отложенных из-за ливней в ОАЭ. Об этом РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра [17 апреля] все восстановится», — поведала Ломидзе.