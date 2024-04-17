Полторы сотни пассажиров из Москвы застряли в аэропорту Абу-Даби. Они находились в самолете семь часов

Полторы сотни пассажиров рейса Москва — Дубай застряли в аэропорту Абу-Даби

Полторы сотни пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва — Дубай семь часов просидели в самолете, совершившем экстренную посадку в аэропорту Абу-Даби из-за неблагоприятных метеоусловий.

Пассажиры рассказали, что им не предоставили ночлег, но пообещали «трансфер до дубайского Аль-Мактум, как погода утихнет». «Туалет на борту один, воды в кране нет. Разрешили лишь выйти на трап подышать свежим воздухом», — сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что те, кто устал ждать автобусов до аэропорта, самостоятельно покинули самолет.

Аэропорт Дубая объявил о прекращении приема самолетов из-за непогоды

Тем временем Международный аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема самолетов до улучшения погодных условий. Воздушная гавань заявила, что ее сотрудники усердно работают над тем, чтобы свести к минимуму неудобства путешественников.

«Мы настоятельно рекомендуем пассажирам обращаться непосредственно в авиакомпанию, чтобы получить самую свежую информацию о статусе рейса», — порекомендовали в аэропорту.

Проливные дожди начались в Объединенных Арабских Эмиратах в ночь на 16 апреля. Менее чем за сутки в Дубае выпало более 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» перенесла ряд рейсов из Дубая в Москву из-за погодных условий. Было принято решение задержать рейсы SU525 и SU521 ориентировочно до 04:10 17 апреля по местному времени. Помимо этого, рейс SU527 отложили до 05:10 17 апреля.

Ранее российский чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Он проплыл по улице, радуясь теплой воде, пока местные жители пытались пересечь улицу.