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19:02, 16 апреля 2024Путешествия

«Аэрофлот» перенес несколько рейсов из Дубая в Москву из-за непогоды

«Аэрофлот» перенес рейсы SU525 и SU521 из Дубая в Москву из-за непогоды

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российская авиакомпания «Аэрофлот» перенесла несколько рейсов из Дубая в Москву из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.

Так, рейсы SU525 и SU521 будут задержаны ориентировочно до 04:10 17 апреля по местному времени. Кроме того, рейс SU527 отложен до 05:10 17 апреля.

По данным источника, аэропорт Дубая из-за непогоды отменил в общей сложности 45 прибывающих и убывающих рейсов.

Ранее самолеты в затопленном ливнями аэропорту Дубая попали на видео. На размещенных в сети кадрах воздушные суда стоят в воде на взлетно-посадочной полосе.

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      Марина Черняк
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