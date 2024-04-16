Самолеты в затопленном ливнями аэропорту Дубая попали на видео

Metro: аэропорт Дубая затопило из-за сильных ливней

Самолеты в затопленном сильными ливнями аэропорту Дубая попали на видео. Кадры публикует Metro.

Шторм вызвал наводнения в Омане, а теперь обрушился на ОАЭ. На записи видно, что взлетно-посадочные полосы полностью оказались под водой.

Ранее сильный ветер и ливни стали причиной массовой отмены авиарейсов в Сиднее. В общей сложности непогода в австралийском городе сорвала вылеты свыше 100 самолетов.