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18:27, 16 апреля 2024Путешествия

Самолеты в затопленном ливнями аэропорту Дубая попали на видео

Metro: аэропорт Дубая затопило из-за сильных ливней

Самолеты в затопленном сильными ливнями аэропорту Дубая попали на видео. Кадры публикует Metro.

Шторм вызвал наводнения в Омане, а теперь обрушился на ОАЭ. На записи видно, что взлетно-посадочные полосы полностью оказались под водой.

Ранее сильный ветер и ливни стали причиной массовой отмены авиарейсов в Сиднее. В общей сложности непогода в австралийском городе сорвала вылеты свыше 100 самолетов.

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      Марк Успенский
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