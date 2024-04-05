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14:29, 5 апреля 2024Путешествия

Сильный ветер и ливни стали причиной массовой отмены авиарейсов в одном городе

Свыше 100 рейсов отменили в аэропорту Сиднея из-за ливней и сильного ветра

Фото: Loren Elliott / Reuters

Сильный ветер и ливни стали причиной массовой отмены авиарейсов в Сиднее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта имени Кингсфорда Смита.

Отмечается, что в общей сложности непогода в австралийском городе сорвала вылеты свыше 100 самолетов. Власти мегаполиса призвали местных жителей и туристов не покидать дома и отели без острой необходимости.

Ранее следовавшие из России в Египет пассажиры застряли в авиагавани. Воздушное судно должно было отправиться на популярный курорт 27 марта в 02:45, однако время отправления перенесли на 15:00. Причина задержки — сильный боковой ветер в районе авиагавани.

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      Фариза Бацазова
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