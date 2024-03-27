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12:31, 27 марта 2024Путешествия

Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту на 12 часов

Направлявшиеся из Казани в Шарм-эш-Шейх застряли в аэропорту на 12 часов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Направлявшиеся из России в Египет пассажиры застряли в аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Отмечается, что рейс российской авиакомпании из Казани в Шарм-эш-Шейх задерживается по меньшей мере на 12 часов. По данным источника, воздушное судно должно было отправиться на популярный курорт еще в 02:45 27 марта, однако время отправления перенесли на 15:00.

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Причина задержки — сильный боковой ветер в районе авиагавани. Представители перевозчика заявили, что пассажирам оказаны услуги согласно федеральным авиационным правилам. Они обеспечены питанием и напитками, а также при необходимости размещены в отелях.

Ранее россияне застряли в аэропорту Иркутска почти на сутки по вине Китая.

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