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12:11, 26 марта 2024Путешествия

Россияне застряли в аэропорту почти на сутки по вине Китая

Летевшие в Пекин пассажиры застряли в аэропорту Иркутска почти на сутки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россияне застряли в аэропорту Иркутска почти на сутки по вине Китая. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, пассажиры S7 Airlines должны были вылететь из российского города в Пекин во вторник, 26 марта, в 01:15 по местному времени (в понедельник, 25 марта, 20:15 по московскому времени). Однако время отправления перенесли сначала на 20:10 (15:10 по московскому времени), а затем на 22:00 (17:00 по московскому времени).

Позже в авиакомпании туристам объяснили причину такой длительной задержки. Представители перевозчика сообщили, что рейс не согласовала китайская сторона. Отмечается, что транзитных пассажиров разместили в гостинице и покормили.

Ранее россияне на двое суток застряли в ОАЭ. Рейс авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь из Минеральных Вод еще 8 марта, прибыл в мусульманскую страну только 10 марта.

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      Фариза Бацазова
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