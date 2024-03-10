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13:10, 10 марта 2024Путешествия

Российские туристы на двое суток застряли в мусульманской стране

TourDom: российские туристы на двое суток застряли в ОАЭ

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российские туристы на двое суток застряли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает TourDom.

По данным источника, рейс авиакомпании flydubai, который должен был вылететь из Минеральных Вод еще 8 марта, прибыл в мусульманскую страну только 10 марта. Как пишет издание, отдыхавшим в ОАЭ туристам пришлось вынужденно задержаться на курортах.

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Путешественники, которые бронировали отдых через туроператоров, смогли договориться о продлении проживания в отелях Эмиратов. Туристы, которые занимались организацией отпуска самостоятельно, оказались в сложной ситуации, уточняет TourDom.

«Если забронирован дорогой отель, сомнительно, что перевозчик станет оплачивать в нем лишние двое суток из-за задержки рейса. В лучшем случае предложат бюджетную гостиницу неподалеку от аэропорта», — говорится в материале.

Ранее десятки российских туристов застряли в аэропорту кубинского курорта Варадеро и попали на видео. Они не смогли улететь на родину из-за неисправности самолета.

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      Алина Черненко
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