Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:40, 21 февраля 2024Путешествия

Десятки россиян застряли в аэропорту Кубы из-за неисправности самолета

Десятки россиян застряли в аэропорту Варадеро и попали на видео

Десятки российских туристов застряли в аэропорту кубинского курорта Варадеро и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, россияне должны были вылететь в Москву вечером во вторник, 20 февраля, однако не смогли этого сделать из-за неисправности самолета. Теперь им придется отправляться на родину уже из Гаваны в среду, 21 февраля.

«Задержка составляет около 12 часов», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале сотни российских туристов, застрявших в аэропорту Кубы, устроили бунт и попали на видео. На кадрах показано, как путешественники громко скандируют «Хотим домой!» и хлопают в ладоши.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь пускай худеют». Володин заявил о возвращении России рыбы, десятилетиями поедавшейся англичанами

      На Украине резко увеличилось число мошенничеств

      В России связали фейк о банкротстве СПБ Биржи с попыткой манипулировать акциями

      В Госдуме призвали защитить интересы добросовестных клиентов Киви Банка

      В России отреагировали на согласование Евросоюзом 13-го пакета санкций

      Беременная москвичка попала в больницу с огнестрельным ранением из-за сумочки

      В МИД России обвинили Киев в торговле вещами погибших российских солдат

      Одесский горсовет решил не менять русские названия улиц

      Россиянам предложили пожить в квартире с комфортом и заработать

      Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше