Десятки россиян застряли в аэропорту Кубы из-за неисправности самолета

Десятки россиян застряли в аэропорту Варадеро и попали на видео

Десятки российских туристов застряли в аэропорту кубинского курорта Варадеро и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, россияне должны были вылететь в Москву вечером во вторник, 20 февраля, однако не смогли этого сделать из-за неисправности самолета. Теперь им придется отправляться на родину уже из Гаваны в среду, 21 февраля.

«Задержка составляет около 12 часов», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале сотни российских туристов, застрявших в аэропорту Кубы, устроили бунт и попали на видео. На кадрах показано, как путешественники громко скандируют «Хотим домой!» и хлопают в ладоши.