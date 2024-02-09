Застрявшие на семь часов в аэропорту Кубы россияне устроили бунт

Mash: сотни российских туристов застряли в аэропорту Кубы на семь часов

Сотни российских туристов, застрявших в аэропорту Кубы на семь часов, устроили бунт и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

Пассажиры Nordwind Airlines должны были вылететь из Кайо-Коко в Москву в четверг, 8 февраля, в 18:00 по местному времени (02:00 мск). Однако неожиданно их перелет перенесли на 05:40.

Сначала представители перевозчика сообщили, что причиной длительной задержки рейса стала нехватка топлива, а затем и вовсе заявили, что самолет неисправен.

Подобная ситуация вызвала негодование у россиян. На кадрах видно, как путешественники громко скандируют «Хотим домой!» и хлопают в ладоши.

Отмечается, что в этот момент в здании авиагавани находилось более 300 туристов из России. Позже стало известно, что ожидающих своего рейса пассажиров начали расселять по гостиницам. «Первыми из аэропорта выпускают людей с детьми», — пишет источник.