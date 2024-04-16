Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:47, 16 апреля 2024Экономика

Популярный у россиян курорт затопило ливневыми водами

AP: Дубай затопило после сильных ливней

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

На Дубай обрушились мощные дожди. Популярный у россиян курорт затопило ливневыми водами, пишет Associated Press (AP).

Проливные дожди начались в Объединенных Арабских Эмиратах в ночь на 16 апреля. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год.

В преддверии урагана по всему ОАЭ закрыли школы, а госслужащих перевели на удаленный режим работы. Жителей призывают оставаться дома и при необходимости укрыться в убежищах. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Крупные автомагистрали оказались затоплены.

В связи со шквалистым ветром были отменены рейсы в международном аэропорту Дубая — крупнейшем гражданском аэропорту ОАЭ и одном из самых загруженных в мире. Сверкавшие в небе молнии задевали верхушку башни «Бурдж-Халифа», самого высокого в мире небоскреба. Кроме того, под воду ушла одна из станций метрополитена.

Материалы по теме:
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф. В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф.В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
17 октября 2022
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022

Как сообщает Reddit, вода хлынула и на площадку криптоконференции Blockchain Life. Именно там должно было состояться выступление основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова.

Больше прочих районов пострадала провинция Эш-Шаркия, куда прибыли бригады спасателей и полиция.

Проливные дожди также накрыли Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В Омане разгул стихии не смогли пережить 18 человек, в том числе 10 школьников, которых унесло в автомобиле.

В сентябре 2023 года с сильнейшим за столетие наводнением столкнулась ЮАР. Стихийное бедствие наступило после более мощных, чем обычно, весенних приливов. В Стелленбосе, одном из крупнейших винодельческих регионов страны, выпало 194 миллиметра осадков, а в Йонкершуке — 134 миллиметра.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Что изменится?

      Росгвардейцы обнаружили в ДНР полевой склад ВСУ с артиллерийскими снарядами

      Спасение повисшего на арматуре в России редкого животного попало на видео

      Российского бармена арестовали за нелегальный бизнес на Пангане

      В ОДКБ сообщили о планах НАТО вывести из строя коммуникации Союзного государства

      Чемпионат России по плаванию выиграла 15-летняя спортсменка

      Стало известно о наследстве певца Кунгурова

      Анна Семенович раскрыла вес своей груди

      В Минфине США объяснили интерес к российским активам

      Врач рассказала о пользе стресса для здоровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше