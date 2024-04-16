AP: Дубай затопило после сильных ливней

На Дубай обрушились мощные дожди. Популярный у россиян курорт затопило ливневыми водами, пишет Associated Press (AP).

Проливные дожди начались в Объединенных Арабских Эмиратах в ночь на 16 апреля. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год.

В преддверии урагана по всему ОАЭ закрыли школы, а госслужащих перевели на удаленный режим работы. Жителей призывают оставаться дома и при необходимости укрыться в убежищах. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Крупные автомагистрали оказались затоплены.

В связи со шквалистым ветром были отменены рейсы в международном аэропорту Дубая — крупнейшем гражданском аэропорту ОАЭ и одном из самых загруженных в мире. Сверкавшие в небе молнии задевали верхушку башни «Бурдж-Халифа», самого высокого в мире небоскреба. Кроме того, под воду ушла одна из станций метрополитена.

Как сообщает Reddit, вода хлынула и на площадку криптоконференции Blockchain Life. Именно там должно было состояться выступление основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова.

Больше прочих районов пострадала провинция Эш-Шаркия, куда прибыли бригады спасателей и полиция.

Проливные дожди также накрыли Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В Омане разгул стихии не смогли пережить 18 человек, в том числе 10 школьников, которых унесло в автомобиле.

В сентябре 2023 года с сильнейшим за столетие наводнением столкнулась ЮАР. Стихийное бедствие наступило после более мощных, чем обычно, весенних приливов. В Стелленбосе, одном из крупнейших винодельческих регионов страны, выпало 194 миллиметра осадков, а в Йонкершуке — 134 миллиметра.