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15:11, 4 августа 2026Наука и техника

НАСА продлит соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах

НАСА планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

НАСА планирует продлить соглашение с госкорпорацией «Роскосмос» о перекрестных полетах астронавтов и космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом со ссылкой на руководителя программы МКС в НАСА Дану Вайгел сообщает РИА Новости.

«Обычно мы прорабатываем все на срок от одного до полутора лет... Так что наши миссии с перекрестными полетами [согласованы] на данный период», — сказала руководитель.

Как пишет ТАСС, представитель НАСА заметила, что вопрос использования в перекрестных полетах пилотируемых Starliner пока не обсуждается.

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В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что российская и американская стороны договорились о продлении совместной работы МКС.

В июне ТАСС сообщило, что астронавт НАСА Анил Менон на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75 восхитился тем, как Россия готовит к полету космонавтов.

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