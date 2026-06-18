Астронавт НАСА восхитился российской подготовкой

Астронавт НАСА Анил Менон восхитился тем, как Россия готовит космонавтов

Астронавт НАСА Анил Менон на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75 восхитился тем, как Россия готовит к полету космонавтов. Об этом сообщает ТАСС.

Астронавт сказал, что подготовка к полету на российском пилотируемом корабле «Союз МС» и знакомство с российским сегментом Международной космической станции (МКС) были подробными и углубленными.

Предстоящий полет на российском корабле к МКС Менон назвал мечтой. «Это действительно подарок для меня. Я начал работать здесь в 2014 году в качестве врача и всегда восхищался программой, историей», — сказал астронавт.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что пилотируемый корабль «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что следующий запуск экипажа с Байконура к МКС состоится 14 июля.