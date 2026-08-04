В ЕС заявили об успешном преодолении миграционного кризиса в Сеуте

Еврокомиссар Бруннер назвал миграционный кризис в Сеуте испытанием для устойчивости ЕС

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер назвал миграционный кризис в испанской Сеуте испытанием для устойчивости Европейского союза (ЕС), которое блок «прошел успешно». Его слова прозвучали в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на медиапортале Еврокомиссии.

«Последние несколько дней были испытанием для нашей европейской устойчивости с одной стороны и безопасности наших внешних границ с другой. (...) Европа, на мой взгляд, однозначно прошла этот тест», — сказал Бруннер.

По его словам, в ходе прошедшей встречи глав МВД стран ЕС министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка подтвердил, что ситуация в Сеуте находится под контролем властей и ни один из нелегалов не добрался до европейской части страны. Еврокомиссар отметил, что все министры выразили «полную солидарность с Испанией» и поддержали версию испанских властей, согласно которой кризис был спровоцирован преступными сетями контрабандистов и дезинформацией в социальных сетях.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.