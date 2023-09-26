Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:16, 26 сентября 2023Среда обитания

ЮАР столкнулась с сильнейшим за последние 100 лет наводнением

SAWS: изменение климата вызвало сильнейшее за последние 100 лет наводнение в ЮАР

Фото: Shiraaz Mohamed / Globallookpress.com

Изменение климата усилило проливные дожди и наводнения, которые обрушились на Западно-Капскую провинцию Южно-Африканской Республики (ЮАР). Стихийное бедствие наступило после более мощных, чем обычно, весенних приливов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Южно-Африканской метеорологической службы (South African Weather Service, SAWS).

В результате стихийного бедствия в Стелленбосе, одном из крупнейших винодельческих регионов страны, выпало 194 миллиметра осадков, а в Йонкершуке — 134 миллиметра, более чем в полтора раза обновив максимум сентября 1976 года в 85 миллиметров. Премьер-министр Западно-Капской провинции Алан Винде допустил, что по своим масштабам наводнение может стать самым разрушительным за последние 100 лет.

Материалы по теме:
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете. Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете.Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
18 июля 2023
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф. В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф.В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
17 октября 2022

Сильные дожди фактически закрыли основные маршруты в прибрежный город Кейптаун с четырехмиллионным населением и повредили местные посевы пшеницы, мосты и промышленную инфраструктуру. Кроме того, в результате экстремальных погодных условий затоплены линии электропередач и закрыты 84 дороги. Местные власти предупредили граждан о надвигающихся ливнях и риске сильного наводнения, однако меры предосторожности не помогли избежать масштабных разрушений и экстренной эвакуации жителей около тысячи домов.

В конце августа об угрозе усиления штормов из-за аномального нагрева поверхностного слоя воды Атлантического океана предупреждали американские метеорологи. В Национальном центре США по слежению за ураганами тогда указали на растущие риски формирования в Мексиканском заливе так называемых быстрых штормов, у которых скорость ветра увеличивается как минимум на 56 километров в час в течение одного дня.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли новые детали подрыва «Северных потоков». Что известно спустя год после диверсии?

    Младенца с огромными руками прозвали Мини-Халком

    Тело школьницы нашли у жилого дома в Подмосковье

    В Эстонии захотели называть Калининград Кенигсбергом

    Эстония закроет консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско

    Наказание фигурантам уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» оставили в силе

    Раскрыт секрет популярности Пугачевой

    54-летняя супермодель показала фигуру в откровенной съемке для журнала

    Даня Милохин пожаловался на сложности работы в Дубае

    В правительстве Армении назвали число прибывших из Карабаха переселенцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости