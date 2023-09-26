ЮАР столкнулась с сильнейшим за последние 100 лет наводнением

SAWS: изменение климата вызвало сильнейшее за последние 100 лет наводнение в ЮАР

Изменение климата усилило проливные дожди и наводнения, которые обрушились на Западно-Капскую провинцию Южно-Африканской Республики (ЮАР). Стихийное бедствие наступило после более мощных, чем обычно, весенних приливов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Южно-Африканской метеорологической службы (South African Weather Service, SAWS).

В результате стихийного бедствия в Стелленбосе, одном из крупнейших винодельческих регионов страны, выпало 194 миллиметра осадков, а в Йонкершуке — 134 миллиметра, более чем в полтора раза обновив максимум сентября 1976 года в 85 миллиметров. Премьер-министр Западно-Капской провинции Алан Винде допустил, что по своим масштабам наводнение может стать самым разрушительным за последние 100 лет.

Сильные дожди фактически закрыли основные маршруты в прибрежный город Кейптаун с четырехмиллионным населением и повредили местные посевы пшеницы, мосты и промышленную инфраструктуру. Кроме того, в результате экстремальных погодных условий затоплены линии электропередач и закрыты 84 дороги. Местные власти предупредили граждан о надвигающихся ливнях и риске сильного наводнения, однако меры предосторожности не помогли избежать масштабных разрушений и экстренной эвакуации жителей около тысячи домов.

В конце августа об угрозе усиления штормов из-за аномального нагрева поверхностного слоя воды Атлантического океана предупреждали американские метеорологи. В Национальном центре США по слежению за ураганами тогда указали на растущие риски формирования в Мексиканском заливе так называемых быстрых штормов, у которых скорость ветра увеличивается как минимум на 56 километров в час в течение одного дня.