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13:27, 30 августа 2023Среда обитания

США предрекли усиление ураганов из-за одной проблемы

Bloomberg: ураганы могут стать сильнее из-за аномально теплой воды в Атлантике

Фото: Marco Bello / Reuters

Температура поверхностного слоя воды Атлантического океана у побережья Флориды за последнее время достигла аномально высокого уровня в 32 градуса Цельсия. Ускорение темпов глобального потепления может привести к проблеме формирования в Мексиканском заливе более мощных ураганов, чем прежде, сообщает Bloomberg.

Необычайно высокая для этого времени года температура воды затронула не только поверхностный слой воды Атлантики, но и глубинный — 30 метров и более. Этот фактор уже привел к формированию урагана «Идалия», которому была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре утром 29 августа достигала отметки 137 километров в час.

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Повышение средней температуры воды в Атлантическом океане в дальнейшем может привести к формированию в Мексиканском заливе так называемых быстрых штормов, у которых скорость ветра увеличивается как минимум на 56 километров в час в течение одного дня. В Национальном центре США по слежению за ураганами уже предрекли подобный сценарий для «Идалии». Согласно прогнозу экспертов, мощность шторма усилится в среду, 30 августа, и достигнет третьей категории по мере приближения к побережью Флориды.

О надвигающемся тропическом шторме жителей американского штата Флорида предупредили 27 августа. Как утверждают эксперты из Национального центра США по слежению за ураганами, своего пика «Идалия» достигнет 30-го числа. Порывы ветра в эпицентре могут вырасти до 154 километров в час. Об угрозе стихии также уведомили жителей Кубы.

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    Анатолий Акулов
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