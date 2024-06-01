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15:17, 1 июня 2024Забота о себе

Названа лучшая диета для похудения в талии и укрепления костей

Диетолог Мосли назвал высокобелковую диету лучшей для укрепления костей

Фото: Dolores Preciado / Unsplash

Диета с высоким содержанием белка позитивно влияет на крепость костей и помогает похудеть в области талии, считает диетолог Майкл Мосли. Свою точку зрения он высказал изданию Daily Mail.

Мосли назвал высокобелковую диету лучшей для похудения в талии и укрепления костей, потому что она позволяет увеличить общую подвижность, сделать мышцы более сильными и эластичными, а кости — крепкими. Таким образом, эта система питания в сочетании с физической активностью способствует поддержанию здоровья и улучшению фигуры.

После 30 лет люди, обратил внимание Мосли, начинают терять около пяти процентов мышечной массы каждые десять лет. Подобные нежелательные изменения в составе тела, по его словам, провоцируют снижение выносливости, гибкости и скопление висцерального жира в области талии при неизменном весе.

Диетолог отметил, что ранее считалось, что для поддержания оптимальной мышечной массы женщинам необходимо употреблять в среднем 45 граммов белка в день, а мужчинам — 55 граммов. Однако, по его словам, результаты проведенных в последние годы исследований продемонстрировали, что такие показатели потребления слишком низки для оптимального здоровья, особенно в зрелом возрасте.

Мосли уточнил, что ученые из Техаса, США, проанализировав большой объем данных, пришли к выводу, что для оптимального здоровья людям надо повысить норму белка до 90 граммов в день. У добровольцев, участвовавших в этом исследовании, высокобелковая диета помогла стать подвижнее, сильнее, а также поспособствовала эффективному жиросжиганию в области живота, добавил врач.

В заключение Мосли отметил, что потребление большого количества белка напрямую связано с крепостью костей, что особенно важно для пожилых людей.

Ранее диетолог Мосли назвал доступную всем практику для сохранения молодости. По его мнению, йога является уникальной древней практикой, которая включает в себя физические упражнения, контроль дыхания и медитацию. Эти компоненты, по его мнению, дополняют друг друга, положительно действуют на физическое и эмоциональное здоровье человека.

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      Наталья Обрядина
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